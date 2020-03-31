Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

22-летний игрок «Шальке» оштрафован за посещение кальянной во время карантина

22-летний игрок «Шальке» оштрафован за посещение кальянной во время карантина
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Шальке-04» Амин Харит столкнулся с санкциями после нарушения правил карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Sky Germany, 22-летний футболист был оштрафован за посещение кальянной, о котором стало известно 21 марта. Сумма штрафа не уточняется.

Информацию о наказании хавбека подтвердил спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Йохен Шнайдер: «Да, это правда. Но сейчас есть более важные вопросы, чем штраф молодого парня».

Ранее сообщалось, что «Шальке» не намерен штрафовать Харита и игрок отделается устным предупреждением.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

Рейна — о симптомах коронавируса: было страшно, когда 25 минут не хватало воздуха
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020