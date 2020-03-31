«Преследование и травля». Тарасов пожаловался на судебного пристава из-за алиментов

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что с ним связался судебный пристав с просьбой заплатить алименты в полном объёме до 1 апреля. Футболист сказал, что не может это сделать из-за карантина.
«Я никогда не отказывался от алиментов. Платил их неисправно (автоматически бухгалтерия клуба осуществляла перевод). Единственный был момент с изменениями МРОТ, которые никто не учёл, и только из-за них возник долг, а не потому что, как меня хотят обвинить, я не плачу. Летом оплатил долг в размере 7 млн.
Я не отказываюсь платить в дальнейшем, но пристав указывает мне, что я ущемляю права ребёнка в связи с карантином. Карантин — это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее позаботиться.
Преследование и травля налицо. Мне, конечно, приятно внимание к моей семье, но я за справедливость. И завершаю своё заявление тем, что я никогда не отказывался от выплат. Как платил, так и собираюсь, в рамках закона своей страны», — написал 33-летний футболист в «Телеграме».
Тарасов опубликовал скриншоты переписки с судебным приставом, с которым также общался его юрист.
Переписка Дмитрия Тарасова с судебным приставом
Фото: Telegram-канал Дмитрия Тарасова
Переписка юриста Дмитрия Тарасова с судебным приставом
Фото: Telegram-канал Дмитрия Тарасова
Напомним, ранее жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche.
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