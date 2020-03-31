Черчесов: не вызвал бы Кокорина и Мамаева, если бы сейчас был сбор

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном возвращении в национальную команду полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды.
«Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся. Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, у него был большой перерыв в футболе, теперь задача – восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже своё отбыл.
Мы всё это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал. Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас.
Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю», – приводит слова Черчесова ТАСС.
- 31 марта 2020
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:55
-
16:35
-
16:21
-
16:08
-
16:02
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
14:44
-
14:34
-
14:15
-
14:07
-
14:07
-
13:45
-
13:21
-
13:15
-
12:45
-
12:33
-
12:24
-
12:01
-
11:48
-
11:27
-
11:06
-
11:03
-
10:32
-
10:26
-
10:13
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:37
-
09:30