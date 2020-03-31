Черчесов: не вызвал бы Кокорина и Мамаева, если бы сейчас был сбор

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном возвращении в национальную команду полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся. Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, у него был большой перерыв в футболе, теперь задача – восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже своё отбыл.



Мы всё это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал. Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас.



Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю», – приводит слова Черчесова ТАСС.