Чемпионат Германии не возобновится раньше 30 апреля

Нынешние розыгрыши первой и второй Бундеслиги приостановлены до 30 апреля, сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).



Сегодня, 31 марта, состоялось общее собрание DFL, на котором клубы приняли единогласное решение не возобновлять турниры минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Также на собрании были представлены сценарии возможно развития событий на ближайшие недели. Следующее собрание состоится 17 апреля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. В Германии на 31 марта зафиксировано около 67 тыс. случаев заражения.

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