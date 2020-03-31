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«Я упустил один из лучших шансов в своей жизни». Сколари — о проблемах с Дрогба и Анелька

«Я упустил один из лучших шансов в своей жизни». Сколари — о проблемах с Дрогба и Анелька
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари поделился воспоминаниями о работе в клубе в период с 2008 по 2009 год.

«У «Челси» были определённые проблемы с травмами и внутри команды. С моим подходом не захотели мириться один или два игрока. Кто? Анелька и Дрогба.

Наш медицинский штаб считал, что нужно позволить Дрогба уехать в Кан в середине лета, чтобы он там восстанавливался после травмы. Я считал, что он должен остаться в Лондоне. Я бы тоже хотел в середине лета уехать в Кан. Остался бы там на месяц или два и наслаждался бы жизнью.

Когда Дрогба вернулся, я пытался перестроить схему, чтобы он мог играть вместе с Анелька, который тогда был лучшим бомбардиром лиги. Мы с Анелька встретились, и он сказал: «Я играю только на одной позиции». Чувствовалась нехватка дружелюбия, уважения и желания сыграться с партнёром. Они оба были хороши, но одному из них нужно было помогать команде после потери мяча. В тот момент всё немного изменилось.

С тех пор мы с Дрогба виделись. В последний раз это было в России в 2018 году. Мы открыто поговорили о той ситуации. Ни у него, ни у Анелька не было желания навредить. Но произошло то, что произошло, и я упустил один из лучших шансов в своей жизни», — цитирует Сколари ygfoot.com.

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