«Я упустил один из лучших шансов в своей жизни». Сколари — о проблемах с Дрогба и Анелька

Бывший главный тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари поделился воспоминаниями о работе в клубе в период с 2008 по 2009 год.



«У «Челси» были определённые проблемы с травмами и внутри команды. С моим подходом не захотели мириться один или два игрока. Кто? Анелька и Дрогба.



Наш медицинский штаб считал, что нужно позволить Дрогба уехать в Кан в середине лета, чтобы он там восстанавливался после травмы. Я считал, что он должен остаться в Лондоне. Я бы тоже хотел в середине лета уехать в Кан. Остался бы там на месяц или два и наслаждался бы жизнью.



Когда Дрогба вернулся, я пытался перестроить схему, чтобы он мог играть вместе с Анелька, который тогда был лучшим бомбардиром лиги. Мы с Анелька встретились, и он сказал: «Я играю только на одной позиции». Чувствовалась нехватка дружелюбия, уважения и желания сыграться с партнёром. Они оба были хороши, но одному из них нужно было помогать команде после потери мяча. В тот момент всё немного изменилось.



С тех пор мы с Дрогба виделись. В последний раз это было в России в 2018 году. Мы открыто поговорили о той ситуации. Ни у него, ни у Анелька не было желания навредить. Но произошло то, что произошло, и я упустил один из лучших шансов в своей жизни», — цитирует Сколари ygfoot.com.

Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в «Ювентус»