«Я упустил один из лучших шансов в своей жизни». Сколари — о проблемах с Дрогба и Анелька

Бывший главный тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари поделился воспоминаниями о работе в клубе в период с 2008 по 2009 год.
«У «Челси» были определённые проблемы с травмами и внутри команды. С моим подходом не захотели мириться один или два игрока. Кто? Анелька и Дрогба.
Наш медицинский штаб считал, что нужно позволить Дрогба уехать в Кан в середине лета, чтобы он там восстанавливался после травмы. Я считал, что он должен остаться в Лондоне. Я бы тоже хотел в середине лета уехать в Кан. Остался бы там на месяц или два и наслаждался бы жизнью.
Когда Дрогба вернулся, я пытался перестроить схему, чтобы он мог играть вместе с Анелька, который тогда был лучшим бомбардиром лиги. Мы с Анелька встретились, и он сказал: «Я играю только на одной позиции». Чувствовалась нехватка дружелюбия, уважения и желания сыграться с партнёром. Они оба были хороши, но одному из них нужно было помогать команде после потери мяча. В тот момент всё немного изменилось.
С тех пор мы с Дрогба виделись. В последний раз это было в России в 2018 году. Мы открыто поговорили о той ситуации. Ни у него, ни у Анелька не было желания навредить. Но произошло то, что произошло, и я упустил один из лучших шансов в своей жизни», — цитирует Сколари ygfoot.com.
- 31 марта 2020
-
18:50
-
18:48
-
18:30
-
18:26
-
18:15
-
18:12
-
17:55
-
17:52
-
17:35
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:55
-
16:35
-
16:21
-
16:08
-
16:02
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
14:44
-
14:34
-
14:15
-
14:07
-
14:07
-
13:45
-
13:21
-
13:15
-
12:45
-
12:33
-
12:24
-
12:01
-
11:48