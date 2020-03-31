Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Айртон — сыну: живи с уверенностью, что я всегда буду на твоей стороне

Айртон — сыну: живи с уверенностью, что я всегда буду на твоей стороне
Футбол / РПЛ 0

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас сфотографировался с сыном и посвятил ему пост в своём «инстаграме».

«Мой любимый сын, живи с полной уверенностью, что я всегда буду на твоей стороне», — написал Айртон.

Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Палмейраса». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 20 матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2024 года.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Защитник «Спартака» Айртон поддержал челлендж и попал туалетной бумагой в камеру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020