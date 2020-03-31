Айртон — сыну: живи с уверенностью, что я всегда буду на твоей стороне

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас сфотографировался с сыном и посвятил ему пост в своём «инстаграме».

«Мой любимый сын, живи с полной уверенностью, что я всегда буду на твоей стороне», — написал Айртон.

Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Палмейраса». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 20 матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2024 года.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.