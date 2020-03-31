Аршавин: Озил тормозит игру «Арсенала». Не вижу его в клубе в будущем

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитнике «канониров» Месуте Озиле.



«Безусловно, я уважаю Озила как игрока. Месут — футболист мирового класса. Но лично для меня он тормозит игру. Я бы предпочёл использовать другого футболиста на его позиции. Артета, как мы видим, придерживается другого мнения и часто задействует Озила. Да, Месут улучшил свою игру в „Арсенале“, но тем не менее я не вижу его в клубе в будущем.



На данный момент для меня состав „Арсенала“ не сбалансирован. В атаке они крайне хороши и демонстрируют по-настоящему красивый футбол. Но в обороне, и это касается даже того периода, когда за «Арсенал» играл я, они слабы. Иногда это связано с травмами, а иногда — с отсутствием опыта. Не знаю, почему ситуация не меняется», — приводит слова Аршавина 888sport.

Агент: Озил счастлив в «Арсенале»