Кадыров — о коронавирусе: остаётся провести операцию и убить этого врага

Глава Чечни и почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Медицина способна создать вакцины и лекарства против эпидемий. Практически побеждены чума, холера, оспа и многие другие болезни. Коронавирус появился совсем недавно. Очень коварен! За короткое время захватил весь мир, нанёс колоссальный ущерб экономике всех государств, полностью разрушил транспортное сообщение между странами и регионами. По данным ВОЗ, болезнь зафиксирована в 203 странах, заболели более 803 тысяч человек, погибли 39 тысяч человек, выздоровели 172 396 человек. Сильные мира сего убедились в своей слабости перед мельчайшей бактерией. Учитывая, что никакого опыта борьбы с коронавирусом не имелось, на начальном этапе много говорилось, что он почти не представляет угрозы для молодых и детей. В молодёжной среде сложилось мнение, что болезнь поразит только лиц старшего возраста, поэтому и особой надобности соблюдать меры безопасности нет. Однако статистика говорит совсем о другом. Приведу данные только за последние сутки по Москве. Заболело 387 человек. Из них 35% в возрасте от 18 до 40 лет, 5% дети, 40% от 40 до 65 лет и 20% старше 65 лет. Таким образом, видно, что 80% заболевших за сутки было младше 65 лет, а 40% из их числа младше 40 лет. Болезнь не щадит никого. Поэтому принятые нами строгие меры безопасности должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Молодёжь — богатство нашего народа! Мы обязаны её уберечь от беды. Мы поставили цель разорвать цепочку передачи вируса. Для её достижения все до единого должны прислушаться к рекомендациям врачей и нашим призывам. Чтобы бороться с врагом, нужно знать, что он собой представляет. Мы уже убедились, что враг очень опасен, выработали стратегию его уничтожения. Остаётся провести операцию и убить этого врага. Давайте сделаем это вместе!» — написал Кадыров в своём «инстаграме».
- 31 марта 2020
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