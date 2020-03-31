«Зенит» представил сборную латиноамериканских игроков клуба
Пресс-служба петербургского «Зенита» представила состав символической сборной из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб.
Клуб составил состав на каждую позицию, кроме вратарской, так как в «Зените» никогда не было голкипера из Южной Америки.
Основной состав символической сборной выглядит так:
Защитники: Дуглас Сантос (30 матчей за «Зенит»), Эсекьель Гарай (75), Эмануэль Маммана (40).
Полузащитники: Вильмар Барриос (41), Леандро Паредес (61), Себастьян Дриусси (106), Мигел Данни (256).
Нападающие: Халк (148), Алехандро Домингес (64), Соломон Рондон (58).
Запасные: Матиас Краневиттер (52), Эмилиано Ригони (48), Жулиано (42), Маурисио (42), Эрнани (37), Кристиан Нобоа (22), Кристиан Ансальди (14), Йордан Осорио (11), Малком (6).
Малком — лучший игрок «Зенита» в марте
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