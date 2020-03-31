Жена Карпина: карантиним уже две недели. Очень надеюсь, что летом всё наладится

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала о времяпрепровождении с семьёй на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.
«Карантиним уже две недели. С Дашей, конечно, не скучно, да и вообще, дома с любимыми — это не каторга. Единственное, что очень меня расстраивает, — Анита должна была приехать в апреле, но… Успокаивает только то, что со следующего учебного года она будет жить с нами в Ростове. Очень надеюсь, что летом всё наладится и границы откроют», — написала Карпина на своей странице в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее Валерий Карпин обратился к болельщикам, посоветовав им придерживаться рекомендаций в связи с угрозой распространения коронавируса.
- 31 марта 2020
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