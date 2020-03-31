Футболисты «Спартака» останутся на карантине до 4 мая

Футболисты «Спартака» продолжат поддерживать форму в домашних условиях, сообщается на официальном сайте московской команды.



Согласно решению руководства и тренерского штаба «Спартака», игроки продолжат заниматься по индивидуальной программе из-за пандемии коронавируса. При этом футболисты будут поддерживать постоянный контакт с тренерским и медицинским штабами клуба. Предварительно тренировки основной команды возобновятся 4 мая.



"«Спартак» желает всем болельщикам здоровья, терпения и выдержки! Наша сила — в единстве!" — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее фанаты «Спартака» поддержали заражённых коронавирусом, которые находятся в больнице в посёлке Коммунарка.