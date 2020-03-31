Футболисты «Спартака» останутся на карантине до 4 мая

Футболисты «Спартака» продолжат поддерживать форму в домашних условиях, сообщается на официальном сайте московской команды.
Согласно решению руководства и тренерского штаба «Спартака», игроки продолжат заниматься по индивидуальной программе из-за пандемии коронавируса. При этом футболисты будут поддерживать постоянный контакт с тренерским и медицинским штабами клуба. Предварительно тренировки основной команды возобновятся 4 мая.
"«Спартак» желает всем болельщикам здоровья, терпения и выдержки! Наша сила — в единстве!" — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее фанаты «Спартака» поддержали заражённых коронавирусом, которые находятся в больнице в посёлке Коммунарка.
- 31 марта 2020
-
18:50
-
18:48
-
18:30
-
18:26
-
18:15
-
18:12
-
17:55
-
17:52
-
17:35
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:55
-
16:35
-
16:21
-
16:08
-
16:02
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
14:44
-
14:34
-
14:15
-
14:07
-
14:07
-
13:45
-
13:21
-
13:15
-
12:45
-
12:33
-
12:24
-
12:01
-
11:48