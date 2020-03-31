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Родриго Гоэс — лучший молодой игрок Европы по версии Goal

Родриго Гоэс — лучший молодой игрок Европы по версии Goal
Футбол / Англия 0

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс признан лучшим молодым игроком Европы по версии Goal.

В нынешнем сезоне Родриго провёл 21 матч, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Второе место занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати. Третье — форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.

Топ-10 лучших молодых игроков Европы по версии Goal выглядит следующим образом:

1. Родриго Гоэс (Бразилия, «Реал»)
2. Ансу Фати (Испания, «Барселона»)
3. Мэйсон Гринвуд (Англия, «Манчестер Юнайтед»)
4. Рейниер (Бразилия, «Реал»)
5. Эдуардо Камавинга (Франция, «Ренн»)
6. Габриэл Мартинелли (Бразилия, «Арсенал»)
7. Ли Кан Ин (Южная Корея, «Валенсия»)
8. Мохаммед Ихаттарен (Нидерланды «ПСВ Эйндховен»)
9. Такефуса Кубо (Япония «Реал»)
10. Райан Гравенберх (Нидерланды, «Аякс»).

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