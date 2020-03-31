Курзава может перейти в «Барселону»
«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Пари Сен-Жермен» Лейвину Курзава, утверждает Sport.es.
По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием игрока в летнее трансферное окно. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает 30 июня 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. В составе «Барселоны» он может заменить Хуниора Фирпо, которого каталонцы намерены продать. Также француз входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Арсенала».
Курзава перешёл в «ПСЖ» летом 2015 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (девять — в основном составе), в которых забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.
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