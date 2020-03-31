Главврач больницы в Коммунарке поблагодарил за помощь футболистов и руководство «Динамо»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поблагодарил футболистов и руководство московского «Динамо» за помощь в оборудовании комнаты отдыха для врачей в медицинском учреждении.



«Городская клиническая больница № 40 благодарит спортсменов, которые не остались в стороне и решили помочь, проявив свою гражданскую позицию. Просим передать слова благодарности всем, кто принял участие. Также большое спасибо руководству клуба, которое сделало всё необходимое, чтобы помощь была реализована и дошла до конкретного адресата», — приводит текст письма телеграм-канал РИА «Новости».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. Ранее стало известно, что у Проценко был диагностирован коронавирус.

Футболисты «Зенита» пожертвовали личные средства больнице на борьбу с коронавирусом