Черчесов: надел маску в первый раз за 56 лет жизни, так как нужно было выйти

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он придерживается рекомендаций медицинской службы из-за угрозы распространения коронавируса.
«Руки часто мыл и до вируса. А вчера надо было выйти и я надел маску, в первый раз за 56 лет жизни. Раз есть рекомендация, то почему этим надо пренебрегать? Тем более личный пример – это тоже метод воспитания. Персональных рекомендаций нет, но Безуглов прислал мне отчёт – все наши футболисты здоровы, это нас только радует. Так что оптимизм есть – может, стартуем в назначенное время», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе Российского футбольного союза.
Напомним, что сборная России прибилась в финальную стадию чемпионата Европы—2020. Впрочем, турнир был перенесён на 2021 год из-за коронавируса.
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