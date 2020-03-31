Черчесов: у Бакаева бывают моменты, когда между гениальностью и провалом полшага

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Головин способны вместе играть за национальную команду.
«Бакаев и Головин могут играть вместе. Мы играли так с Сан-Марино, ничего не возбраняется. Но иногда есть игры, где надо учитывать, какую пользу они принесут, смогут ли вместе взаимодействовать. Важен и соперник. Но мы рады, что у них есть потенциал – им по 23 года. У нас много игроков, которые себя проявляют.
У Бакаева есть качества, но нужна стабильность – не только в сезоне, но и в определённой игре. У него бывает, когда между гениальностью и провалом полшага. Он парень со способностями, над которыми надо работать. Но надо прибавлять и прибавлять. Слово «талант» я не употребляю – оно подозрительное. Как будто оно есть и всегда будет. А способность можно развивать», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС.
- 31 марта 2020
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