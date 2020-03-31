Черчесов — о вызове молодёжи в сборную: рано сорванный фрукт — зелёный или переспелый

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном вызове в национальную команду молодых игроков.

«Мы с главным тренером молодёжки почти каждую неделю обсуждаем, кто, что да как. Возможно, на этом мартовском сборе кто-то из молодёжи и был с нами. Фамилию называть не буду. Нам уже пора познакомиться, тем более ребята себя проявляют. Но сборов нет, поэтому говорить пока не о чем. Без личного знакомства такие вещи сложно обсуждать публично.



Сафонов? В список можно добавить ещё пару-тройку человек. Нам все интересны. Это тут случай, когда я люблю повторять слова великого Бескова: всё надо делать вовремя. Если игрок появился не вовремя, не дай бог, себя не проявил, то он тут же попадает под критику. Фрукт, который ты сорвал рано, они либо зелёный, либо переспелый. Переспелых нам не надо. Мы их раньше знаем и видим, но наша задача – делать дело. Чтобы вы их потом критиковали, но не после побед, а после поражений», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.