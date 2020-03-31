Черчесов: со Смоловым разговаривал по телефону, скучает по мне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о рабочем процессе в национальной команде и личном общении с футболистами.



«Как воспитать дух победителя? Развивать нужно то, что есть внутри. Но скажу по-кавказски: «Из клячи скаковую лошадь не сделаешь». Так что если группа крови у молодого соответствующая, то она сама бурлить будет, тем более когда рядом тот, кто подскажет правильные вещи. А проигрышами менталитет победителя воспитать тяжело. Стоять под флагом и гимном дано не каждому, а быть хорошим футболистом и соответствовать уровню (сборной.– Прим. «Чемпионата») – разные вещи. На ваших глазах на больших турнирах многие футболисты теряются. Но мы стараемся разглядеть породу.



Во время тренировок музыкальное сопровождение не практикуется. Может, когда кто-то индивидуально. А музыка приветствуется, когда едем на игру, то говорю: «Включите что-нибудь, чтобы мы не в тишине ехали». Да и в раздевалке музыка включена. В этом плане мы современные. Они сами музыку подбирают для настроя, ограничений нет. А некоторые футболисты слушают свою музыку в наушниках – меня это не раздражает. Я Мацуева слушаю, классика развивает.



Из советской школы футбола нужно взять дисциплину и физическую готовность, всё остальное можно развивать на этой базе. Мы на это обращаем внимание.



Жалко, что наступил перерыв – сложно оценить нападающих, поменявших команды. Но все играют старательно. Со Смоловым разговаривал позавчера, скучает по мне (смеётся. – Прим. «Чемпионата»). Мы говорили про карантин. То, что плохо, – он один там. Это ещё сложнее переносится, наверное. Звонки из России его поддерживают. Я сказал и Смолову, и Головину, и Черышеву, что они могут звонить по любому вопросу», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС.

Черчесов — о вызове молодёжи в сборную: рано сорванный фрукт — зелёный или переспелый