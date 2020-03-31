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Появилось фото формы сборной России на сезон-2020/2021

Появилось фото формы сборной России на сезон-2020/2021
Футбол / Сборная России 0

Портал Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии домашнего и гостевого комплектов игровой формы cборной России на сезон-2020/2021.

Футболка из домашнего комплекта экипировки сохранила ранее представленный дизайн, однако с рукавов исчезли флаги, вместо которых остались белые манжеты. Гостевая форма выполнена в белом цвете. Футболку из гостевого комплекта формы украшают синяя и красная полоски, расположенные по центру, которые в совокупности с белой тканью образуют российский «триколор». Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.

Фото: Todo Sobre Camisetas

Фото: Todo Sobre Camisetas

Фото: Todo Sobre Camisetas

Напомним, ранее ожидалось, что презентация обновлённой формы национальной команды России пройдёт в конце марта 2020 года, однако позже мероприятие было перенесено на неопределённый срок.

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