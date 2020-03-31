Черчесов: смотрю чемпионат Беларуси. Если россиянин проявит себя там, поймём его уровень

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем он занимается во время карантина.

«В карты, настольные игры не играю. В «Спартаке» часто играли в домино. Сейчас смотрю футбол, анализирую игру, что-то записываю. У меня дома беговая дорожка, бегал вчера 45 минут.

Чемпионат Беларуси? Это футбол, который остался. Я ещё первый тур посмотрел в Австралии. Но мы можем посмотреть на чемпионат Беларуси, оценить уровень. Если россиянин там себя будет проявлять, то сразу поймём его уровень. А по газетам всего не оценишь. Спасибо нашим белорусским братьям за пищу для размышления.

В чём секрет атмосферы сборной? Играя с 15 лет во всех сборных, понимаешь, что было в команде тогда, когда мы достигали успеха. Формула есть, стараемся её придерживаться. Подбираем те личности, которые будут нам давать что-то в плане человечности, профессионализма и менталитета. Мы им даём возможность представлять страну и думаем о том, что получаем взамен. Наш тренерский штаб вместе работает уже 10 лет. Передаём наш менталитет игрокам. Был чемпионат мира, разработали стратегию в РФС, чтобы быть открытыми. Приглашаем на каждый сбор детей, футболисты открытые, мы им тоже подсказываем, они инициативу проявляют. Получается пинг-понг: они нам — мы им. На всех играх были полные трибуны, значит, мы интересны. Мы должны это сохранять.

На улицах болельщики часто подходят. И ругают, и благодарят. Один благодарит — три ругают. Но в Интернете ругают больше. Когда люди стоят напротив тебя, то они сдержаннее и разборчивее. Но ругают любя. После чемпионата Европа по отношению к нам были злоба и ругань. А сейчас нас ругают, но поддерживают», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.