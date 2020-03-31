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Черчесов рассказал, почему он не праздновал победу над Испанией на ЧМ-2018

Черчесов рассказал, почему он не праздновал победу над Испанией на ЧМ-2018
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что он сдерживал эмоции после победы команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании.

«Какие эмоции были в момент сейва Акинфеева? Как таковых их не было. Первая мысль: «Надо идти готовиться к следующей игре». Все побежали праздновать, но я подошёл к тренеру соперника, поблагодарил и обнял его. А потом пошёл в раздевалку. Страна сходила с ума в хорошем понимании этого слова, но главное, чтобы с ума не сходил главный тренер. Это к добру не приведёт, надо быть сконцентрированным на своей работе. А когда всё заканчивается, то можно порадоваться. Но не переживать. Когда главный тренер начинает переживать, то он превращается в болельщика, а это запрещено.

Каждый по-своему радуется, я вообще не помню, чтобы куда-то бежал. Хотя, когда первый раз мы стали чемпионами в Австрии, то меня чуть-чуть понесло. При этом трезвого», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

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