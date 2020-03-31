Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено, что сумеет сохранить Погба в клубе
«Манчестер Юнайтед» уверен, что сумеет сохранить в команде французского полузащитника Поля Погба, сообщает The Independent.
По информации источника, руководство английского клуба считает, что европейские команды не станут выделять крупную сумму на трансфер Погба в условиях кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в услугах французского хавбека заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Напомним, контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%. Погба будет стоить € 35 млн
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