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Слуцкий объяснил шуточную перепалку с Дзюбой

Слуцкий объяснил шуточную перепалку с Дзюбой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему обменивался шутками с нападающим петербургского «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой в социальных сетях.

«Как зацепились с Дзюбой в «Инстаграме»? Не могу сказать, как это началось, очень спонтанно всё было. Это просто для шутки, на самом деле у нас прекрасные отношения. Возможность пошутить друг над другом могут позволит себе только те, у которых есть очень хороший человеческий контакт. Чувство юмора? Это если хорошо шутить. А если шутить, как Артём Дзюба, то чувства юмора недостаточно», — приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее Слуцкий и Дзюба устроили шуточную перепалку между собой в «Инстаграме».

Слуцкий продолжил шутить над Дзюбой, посмеявшись над его мечтами о карьере за рубежом
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