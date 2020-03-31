Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, кто из молодых футболистов, по его мнению, может стать звездой в ближайшем будущем.
"Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль») — защитник, который впечатляет, это будущее.
Кристиан Пулишич («Челси») — у него отличный баланс и ловкость.
Мейсон Маунт («Челси») — наблюдал за его игрой, он может стать одним из лучших.
Фил Фоден («Манчестер Сити») — он будет делать удивительные вещи в игре. У него огромный талант.
Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — впечатляет его способность обыгрывать защитников.
Лука Йович («Реал») — волшебный игрок, делает невозможное возможным.
Кай Хаверц («Байер») — его самообладание перед воротами впечатляет, учитывая возраст.
Эдер Милитао («Реал») — феноменальный талант и яростный конкурент.
Усман Дембеле («Барселона») — у него пугающий темп тренировок.
Уссем Ауа («Лион») — он всегда спокоен с мячом в ногах и обладает отличной техникой.
Френки де Йонг («Барселона») — один из самых ярких распасовщиков, каких видел когда-либо в его возрасте.
Жоау Фелиш («Атлетико») — один из самых ярких молодых игроков в мире.
Килиан Мбаппе («ПСЖ) — он очень быстр и умеет завершать атаки. Очень опасен.
Йозуа Киммих (»Бавария) — очень талантливый защитник, делает много передач.
Бенджамин Павар («Бавария») — классный защитник, может хорошо пробить", — приводит слова Месси Give me Sport.
- 31 марта 2020
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