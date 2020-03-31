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Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами

Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами
Футбол / Англия 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, кто из молодых футболистов, по его мнению, может стать звездой в ближайшем будущем.

"Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль») — защитник, который впечатляет, это будущее.

Кристиан Пулишич («Челси») — у него отличный баланс и ловкость.

Мейсон Маунт («Челси») — наблюдал за его игрой, он может стать одним из лучших.

Фил Фоден («Манчестер Сити») — он будет делать удивительные вещи в игре. У него огромный талант.

Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — впечатляет его способность обыгрывать защитников.

Лука Йович («Реал») — волшебный игрок, делает невозможное возможным.

Кай Хаверц («Байер») — его самообладание перед воротами впечатляет, учитывая возраст.

Эдер Милитао («Реал») — феноменальный талант и яростный конкурент.

Усман Дембеле («Барселона») — у него пугающий темп тренировок.

Уссем Ауа («Лион») — он всегда спокоен с мячом в ногах и обладает отличной техникой.

Френки де Йонг («Барселона») — один из самых ярких распасовщиков, каких видел когда-либо в его возрасте.

Жоау Фелиш («Атлетико») — один из самых ярких молодых игроков в мире.

Килиан Мбаппе («ПСЖ) — он очень быстр и умеет завершать атаки. Очень опасен.

Йозуа Киммих (»Бавария) — очень талантливый защитник, делает много передач.

Бенджамин Павар («Бавария») — классный защитник, может хорошо пробить", — приводит слова Месси Give me Sport.

Французское издание L’Equipe поместило Месси на обложку, сравнив его с Че Геварой
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