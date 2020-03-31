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Ван Дейк — о самом трудном сопернике: пожалуй, назову Месси

Ван Дейк — о самом трудном сопернике: пожалуй, назову Месси
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопросы подписчиков на своей странице в «Твиттере».

Один из пользователей поинтересовался, кого ван Дейк считает самым трудным соперником из тех, с кем приходилось встречаться.

«Есть несколько нападающих, против которых действительно трудно играть, но, пожалуй, я назову Лионеля Месси. Если говорить об английской Премьер-лиге, то это Агуэро», — ответил ван Дейк.

Ван Дейк выступает в составе «Ливерпуля» с 2018 года. В нынешнем сезоне нидерландский защитник принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. «Ливерпуль» набралв 29 матчах 82 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На данный момент турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен.

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