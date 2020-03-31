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Геркус показал своё СМС Кикнадзе, отправленное год назад. Оно до сих пор не прочитано

Геркус показал своё СМС Кикнадзе, отправленное год назад. Оно до сих пор не прочитано
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск на сумму 144,6 млн рублей, который ему предъявил московский клуб.

«О претензиях Кикнадзе узнал из его интервью. Возникло два вопроса: что это означает и зачем так поступать? Мы расстались после вполне конструктивного разговора на том, что мы будем встречаться, буду подъезжать и что-то рассказывать. Уехал в отпуск, и после этого мне так никто и не позвонил. Лишь потом коллеги рассказывали, что новое руководство отзывается обо мне с негативом и неким пренебрежением. И с этим негативом, с неэтичными намёками Кикнадзе зачем-то вышел к публике. До того он со мной не связывался, зато моя реакция была мгновенной. Сразу же ему написал сообщение, на которое он не ответил. Могу ли показать? Пожалуйста.

Я и звонил ему, но он не отвечал. Никаких контактов не было до конца лета. В августе на почту пришло письмо — «претензия» за подписью человека, с которым я не знаком — господина Андреева. В нём было указано, что по результатам аудита будто бы были найдены те вещи, о которых в последствие было сказано в иске. В конце «претензии» мне было предложено вернуть 139 млн рублей в течение 30 дней. В обратном случае грозили подать в суд»», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Геркусом будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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