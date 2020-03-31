Геркус показал своё СМС Кикнадзе, отправленное год назад. Оно до сих пор не прочитано

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск на сумму 144,6 млн рублей, который ему предъявил московский клуб.

«О претензиях Кикнадзе узнал из его интервью. Возникло два вопроса: что это означает и зачем так поступать? Мы расстались после вполне конструктивного разговора на том, что мы будем встречаться, буду подъезжать и что-то рассказывать. Уехал в отпуск, и после этого мне так никто и не позвонил. Лишь потом коллеги рассказывали, что новое руководство отзывается обо мне с негативом и неким пренебрежением. И с этим негативом, с неэтичными намёками Кикнадзе зачем-то вышел к публике. До того он со мной не связывался, зато моя реакция была мгновенной. Сразу же ему написал сообщение, на которое он не ответил. Могу ли показать? Пожалуйста.

Я и звонил ему, но он не отвечал. Никаких контактов не было до конца лета. В августе на почту пришло письмо — «претензия» за подписью человека, с которым я не знаком — господина Андреева. В нём было указано, что по результатам аудита будто бы были найдены те вещи, о которых в последствие было сказано в иске. В конце «претензии» мне было предложено вернуть 139 млн рублей в течение 30 дней. В обратном случае грозили подать в суд»», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Геркусом будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.