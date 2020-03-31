Грабители в балаклавах вломились в дом экс-игрока «Челси» и сборной Англии Эшли Коула
Неизвестные ограбили дом бывшего защитника «Арсенала», «Челси» и сборной Англии Эшли Коула, сообщает The Sun.
По информации источника, грабители в балаклавах и камуфляжной одежде ворвались в дом через заднюю дверь. Сообщается, что злоумышленники угрожали Коулу и привязали его к стулу, однако экс-футболист отказался комментировать эту информацию. Грабители забрали драгоценности и другие ценные вещи, после чего скрылись. Сумма нанесённого ущерба не разглашается. На данный момент полиция проводит расследование инцидента.
Эшли Коул выступал в составе таких клубов, как «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси», «Рома», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти». В августе 2019 года Коул объявил о завершении профессиональной карьеры.
Читайте также
- 1 апреля 2020
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:25
- 31 марта 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
22:59
-
22:32
-
22:12
-
22:05
-
21:51
-
21:47
-
21:28
-
21:14
-
21:12
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
19:51
-
19:48
-
19:39
-
19:39
-
19:33
-
19:31
-
19:27
-
19:07
-
19:06
-
18:50
-
18:48
Партнерский контент