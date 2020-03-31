Грабители в балаклавах вломились в дом экс-игрока «Челси» и сборной Англии Эшли Коула

Неизвестные ограбили дом бывшего защитника «Арсенала», «Челси» и сборной Англии Эшли Коула, сообщает The Sun.



По информации источника, грабители в балаклавах и камуфляжной одежде ворвались в дом через заднюю дверь. Сообщается, что злоумышленники угрожали Коулу и привязали его к стулу, однако экс-футболист отказался комментировать эту информацию. Грабители забрали драгоценности и другие ценные вещи, после чего скрылись. Сумма нанесённого ущерба не разглашается. На данный момент полиция проводит расследование инцидента.



Эшли Коул выступал в составе таких клубов, как «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси», «Рома», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти». В августе 2019 года Коул объявил о завершении профессиональной карьеры.