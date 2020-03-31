Бывший президент «Марселя» скончался от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф скончался в возрасте 68 лет от коронавируса, сообщает La Provence.
Вчера, 30 марта, Диуф в тяжёлом состоянии был доставлен в одну из больниц Дакара, где ему была оказана медицинская помощь. Сообщается, что состояние экс-президента «Марселя» так и не улучшилось и он скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Диуф занимал пост президента «Марселя» с 2005 по 2009 год. До этого сенегалец был спортивным журналистом и футбольным агентом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек, из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные чемпионаты Европы, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- 1 апреля 2020
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:25
- 31 марта 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
22:59
-
22:32
-
22:12
-
22:05
-
21:51
-
21:47
-
21:28
-
21:14
-
21:12
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
19:51
-
19:48
-
19:39
-
19:39
-
19:33
-
19:31
-
19:27
-
19:07
-
19:06
-
18:50
-
18:48