Бывший президент «Марселя» скончался от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф скончался в возрасте 68 лет от коронавируса, сообщает La Provence.



Вчера, 30 марта, Диуф в тяжёлом состоянии был доставлен в одну из больниц Дакара, где ему была оказана медицинская помощь. Сообщается, что состояние экс-президента «Марселя» так и не улучшилось и он скончался от последствий коронавирусной инфекции.



Диуф занимал пост президента «Марселя» с 2005 по 2009 год. До этого сенегалец был спортивным журналистом и футбольным агентом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек, из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные чемпионаты Европы, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.