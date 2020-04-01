Геркус — об иске «Локо»: выглядит как дешёвая халтура, написан с грамматическими ошибками

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал содержание иска на сумму 144,6 млн рублей, который ему предъявил московский клуб.
«Юристы «Локомотива» не имеют отношения к этому иску, я узнавал. Мне сказали, что этим занимаются люди, которые никак не относятся, ни к клубу, ни к РЖД. Я ознакомился с материалами дела и хочу сказать, что они производят очень странное впечатление. Документы собраны хаотично, какими-то кусками, иск написан с орфографическими и фактическими ошибками.
Например, везде повторяется, что я работал в «Локомотиве» до 31 декабря 2018, тогда как мой последний день был 28 декабря. Мелочь, но симптоматично. Всё вместе это выглядит как дешёвая халтура. Будто люди не хотели этого делать, а их заставляли. Не буду раскрывать все подробности до суда. Естественно, те документы они показали «Известиям», что тоже многое говорит о том, как они относятся к коммерческой и личной информации», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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