Чонтофальски: благодаря деньгам от «Зенита» я пожил красиво

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, как он тратил деньги, заработанные в российском клубе.

«Я знал, что жизнь в Америке обойдется мне дороже, но сознательно шёл на это. Понимал, что меня на плаву поддержит то, что я заработал в России.



В итоге жизнь во Флориде была как в сказке – лучший период вообще! Я подтянул английский, научился кайтсерфингу, увидел уйму интересных мест, включая национальный парк „Эверглейдс“.



Деньги, заработанные в «Зените», я тратил на впечатления, которые у меня никто не отнимет. Ещё мы поженились с моей нынешней супругой в отеле Дональда Трампа на пляже.

Конечно, сорить деньгами, как раньше, я уже не могу. Бывшей жене после развода я выплатил около тридцати млн чешских крон (около 90 млн рублей. — Прим. «Чемпионата»), чтобы у наших общих трех дочек было всё хорошо.



Что ж, я пожил красиво, не проиграл заработанное в казино. Так что говорю себе: будь счастлив!" — приводит слова Чонтофальски «Спорт день за днём».