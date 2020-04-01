Гордюшенко: будет обидно, если «Торпедо» лишится шанса выйти в РПЛ из-за отмены сезона
Полузащитник московского «Торпедо» Астемир Гордюшенко поделился мнением о нынешнем сезоне, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
«Верю, что сезон получится доиграть. Безусловно, важнее всего здоровье и общая обстановка в стране. Очень надеюсь, что ситуация улучшится. Хочется, чтобы команды смогли возобновить сезон, чтобы его не отменяли. „Торпедо“ всего на одно очко отстаёт от второго места, которое даёт право напрямую выйти в Премьер-лигу, и вся борьба ещё впереди. На мой взгляд, будет не совсем справедливо, если оставшиеся туры просто отменят, и мы лишимся шанса выйти в РПЛ», — приводит слова Гордюшенко Bobsoccer.
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020
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