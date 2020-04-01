Чонтофальски рассказал об ошибке пилота вертолёта, в котором разбился Брайант

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски поделился мнением об авиакатастрофе, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.
«Благодаря футболу я исполнил свои мечты. Научился фридайвингу, испытал свободное падение, плавал с акулами, а в Грузии даже выскочил на склон на лыжах с вертолёта. Я получил лицензию пилота вертолёта, и иногда летаю с одного частного хелипорта неподалеку от Праги. У меня лицензия на Robinson R22, R44 и Еврокоптер.
Мне нравится сочетание чувства свободы и ответственности. Вертолет удивительная вещь – можно сесть где угодно, но при этом нет права на ошибку.
У Коби Брайанта был очень опытный пилот. Но они летели на уже не новой модели Сикорского – S-76, у которого приборы выглядят, как старые будильники, нет вообще GPS. Ну и в тумане летать нельзя ни в коем случае! Потеряешь ориентиры, и конец», — приводит слова Чонтофальски «Спорт день за днём».
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