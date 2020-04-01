Ассоциация футболистов Испании недовольна сокращением зарплаты игроками из-за коронавируса

Ассоциация футболистов Испании (AFE) осталась недовольна мерами, которые Ла Лига принимает во время пандемии коронавируса, сообщает 20Minutos.

По данным источника, AFE недовольна снижением заработной платы игроков по протоколу ERTE, который позволяет сокращать зарплаты сотрудникам клуба и аннулировать договоры в особых случаях, под который подходит пандемия коронавируса.

Также организация недовольна идеей лиги проводить матчи каждые два дня после возобновления чемпионата, тогда как в регламенте указано, что между играми должен быть перерыв не менее 72 часов.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.