Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени

Мартина Коломбари, жена бывшего футболиста «Милана» и национальной команды Италии Алессандро Костакурта, поделилась подробностями личной жизни с экс-игроком.

«Секс с Алессандро уничтожил мои колени. Хватит с меня заострённых коленок», — приводит слова Коломбари The Sun со ссылкой на Il Giorno.

Коламбари и Костакурта состоят в браке с 2004 года, у пары есть сын. В 1991 году Коламбари в возрасте 16 лет была признана мисс-Италией, став самой молодой победительницей конкурса красоты.

Костакурта завершил спортивную карьеру в 2007 году, выиграв семь титулов серии А с «Миланом», а также пять титулов Лиги чемпионов. Также в его активе 5 побед в Суперкубке страны. В составе «Милана» футболист провёл 663 матча во всех турнирах.