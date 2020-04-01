Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Мартина Коломбари, жена бывшего футболиста «Милана» и национальной команды Италии Алессандро Костакурта, поделилась подробностями личной жизни с экс-игроком.
«Секс с Алессандро уничтожил мои колени. Хватит с меня заострённых коленок», — приводит слова Коломбари The Sun со ссылкой на Il Giorno.
Коламбари и Костакурта состоят в браке с 2004 года, у пары есть сын. В 1991 году Коламбари в возрасте 16 лет была признана мисс-Италией, став самой молодой победительницей конкурса красоты.
Костакурта завершил спортивную карьеру в 2007 году, выиграв семь титулов серии А с «Миланом», а также пять титулов Лиги чемпионов. Также в его активе 5 побед в Суперкубке страны. В составе «Милана» футболист провёл 663 матча во всех турнирах.
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