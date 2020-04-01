Тренер «Энергетика-БГУ» рассказал о матчах в Беларуси во время пандемии коронавируса

Тренер «Энергетика-БГУ» Артём Радков рассказал о проведении матчей в чемпионате Беларуси во время пандемии коронавируса.

«Мы больше заняты работой. Живём в своем замкнутом футбольном мире. С внешним миром соприкасаемся мало. Да, карантин не введён. Но руководство страны принимает меры. А мы эти меры соблюдаем. Вокруг все более серьезно. Но у нас пока на таком уровне. Мы люди зависимые: в какие условия нас ставят, в тех условиях мы и существуем. Ребята относятся с пониманием. Может быть, нам помогает тот факт, что мы изолированы: много времени проводим на стадионе. У ребят почти нет свободного времени. Мы проводим большую часть дня в своем коллективе. Так что у нас в команде никто не просился на карантин», — приводит слова Радкова Sport24.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.