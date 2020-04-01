Исполняющий обязанности президента «Крузейро» заразился коронавирусом

Исполняющий обязанности президента бразильского клуба «Крузейро» Хосе Далай Роша заболел в результате заражения коронавирусом, сообщается в «твиттере» команды. Также COVID-19 был обнаружен у ещё одного члена правления «Крузейро» Алешандре Фарии, его жены и дочери.

«Мы подчёркиваем, что оба члена правления находятся в нормальном состоянии и находятся дома, в самоизоляции. Исполняющий обязанности президента Далай Роша находится на карантине с 17 марта и обдумывает и решает проблемы «Крузейро» в своей резиденции», — информирует пресс-служба клуба.

Ранее президент бразильского клуба «Интернасьонал» Марсело Медейрос сообщил, что у него также был обнаружен коронавирус.



Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс. В Бразилии количество заражённых приближается к отметке в 5 тыс.