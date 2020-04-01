«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Ди Лоренцо

Английский «Манчестер Юнайтед» совершал запрос по поводу 26-летнего итальянского правого защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, сообщает портал CalcioNapoli24.
В прошлом месяце представители английского клуба связывались с агентом Ди Лоренцо, спрашивая о его доступности.
26-летний футболист присоединился к «Наполи» из Эмполи прошлым летом, подписав контракт до 2024 года. В Италии защитник продемонстрировал свою универсальность, играя слева и в центре обороны. Имея это в виду, «Наполи» будет работать над улучшением условий своей сделки на случай, если «красные дьяволы» превратят свой интерес в официлиальное предложение по игроку.
Напомним, в прошлом году «Юнайтед» потратил € 55 млн на другого правого защитника Аарона Ван Биссаку
В текущем сезоне Ди Лоренцо принял участие в 35 матчах за «Наполи» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами. В 11 матчах он помог своей команде отыграть на ноль. Согласно сайту Transfermarkt.de, его трансферная стоимость оценивается в € 20 млн.
- 1 апреля 2020
-
06:53
-
06:18
-
05:56
-
05:41
-
04:52
-
04:20
-
03:36
-
03:10
-
02:48
-
02:22
-
01:54
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:25
- 31 марта 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
22:59
-
22:32
-
22:12
-
22:05
-
21:51
-
21:47
-
21:28
-
21:14
-
21:12
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:17
-
20:14