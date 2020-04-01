«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Ди Лоренцо

Английский «Манчестер Юнайтед» совершал запрос по поводу 26-летнего итальянского правого защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, сообщает портал CalcioNapoli24.

В прошлом месяце представители английского клуба связывались с агентом Ди Лоренцо, спрашивая о его доступности.

26-летний футболист присоединился к «Наполи» из Эмполи прошлым летом, подписав контракт до 2024 года. В Италии защитник продемонстрировал свою универсальность, играя слева и в центре обороны. Имея это в виду, «Наполи» будет работать над улучшением условий своей сделки на случай, если «красные дьяволы» превратят свой интерес в официлиальное предложение по игроку.

Напомним, в прошлом году «Юнайтед» потратил € 55 млн на другого правого защитника Аарона Ван Биссаку

В текущем сезоне Ди Лоренцо принял участие в 35 матчах за «Наполи» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами. В 11 матчах он помог своей команде отыграть на ноль. Согласно сайту Transfermarkt.de, его трансферная стоимость оценивается в € 20 млн.