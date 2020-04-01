«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в трансфере игрока «Барселоны» Юмтити

«Барселона» готова позволить 26-летнему французскому защитнику Самуэлю Юмтити покинуть клуб этим летом, чтобы получить средства для новых подписаний, а заинтересованность в трансфере игрока проявляют два лондонских клуба – «Челси» и «Арсенал», сообщает Mundo Deportivo.
Французский защитник был долгосрочной мишенью для «канониров», которые стремятся наконец-то привести его на «Эмирейтс» в ближайшее трансферное окно. В свою очередь, издание добавляет, что Умтити также открыт для перехода на «Челси» и был готов к тому, что его агент обсудит сделку с представителями «Челси».
26-летний футболист предпочёл бы остаться в «Барселоне», но открыт для перехода в клуб, играющий в Лиге чемпионов, и отдаёт предпочтение «Челси», а не «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед», которым также были предложены его услуги.
«Барселона» готова продать центрального защитника в конце сезона при условии, что их запрашиваемая цена составляет не менее € 50 млн.
Однако, селекционеры «Челси» считают, что переход 22-летнего защитника «Лилля» Габриэля Магальеса может стать более выгодной инвестицией, поскольку они считают, что его можно приобрести примерно за € 35 млн.
В нынешнем сезоне Юмтити отыграл 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В 5 встречах он помог своей команде отыграть на ноль.
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