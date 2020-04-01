Компани готов платить игрокам «Андерлехта», если они не согласятся на сокращение зарплаты

33-летний экс-защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани, ныне выступающий на родине за бельгийский «Андерлехт», готов самостоятельно выплачивать заработную плату игрокам, которые не согласятся на её сокращение в связи с приостановлением спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса, сообщает HLN.
Руководство «Андерлехта» готово обратиться к игрокам с просьбой о сокращении их заработной платы ради того, чтобы им не пришлось увольнять персонал клуба для экономии средств. По информации издания, 33-летний бельгийский защитник выступил с инициативой компенсации затрат клубу, если игроки не согласятся на сокращение собственной заработной платы.
Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в немецкий «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет.
В нынешнем сезоне за «Андерлехт» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. В 7 матчах он помог своей команде отыграть на ноль.
- 1 апреля 2020
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:58
-
07:33
-
06:53
-
06:18
-
05:56
-
05:41
-
04:52
-
04:20
-
03:36
-
03:10
-
02:48
-
02:22
-
01:54
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:25
- 31 марта 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
22:59
-
22:32
-
22:12
-
22:05
-
21:51
-
21:47
-
21:28
-
21:14
-
21:12