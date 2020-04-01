Компани готов платить игрокам «Андерлехта», если они не согласятся на сокращение зарплаты

33-летний экс-защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани, ныне выступающий на родине за бельгийский «Андерлехт», готов самостоятельно выплачивать заработную плату игрокам, которые не согласятся на её сокращение в связи с приостановлением спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса, сообщает HLN.

Руководство «Андерлехта» готово обратиться к игрокам с просьбой о сокращении их заработной платы ради того, чтобы им не пришлось увольнять персонал клуба для экономии средств. По информации издания, 33-летний бельгийский защитник выступил с инициативой компенсации затрат клубу, если игроки не согласятся на сокращение собственной заработной платы.



Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в немецкий «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет.



В нынешнем сезоне за «Андерлехт» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. В 7 матчах он помог своей команде отыграть на ноль.