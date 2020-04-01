«Адмирал» не будет выступать в КХЛ, «Ювентус» может продать Роналду. Главные новости дня

ХК «Адмирал» прекратит своё существование, игрок итальянского футбольного клуба рассказал о жизни в стране в условиях пандемии коронавируса, Роналду может покинуть «Ювентус», опубликованы фото формы сборной России на сезон-2020/2021. Главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Адмирал» не будет принимать участие в розыгрыше КХЛ в следующем сезоне. Средства, предусмотренные на финансирование клуба, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
2. «Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей». Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об обстановке в Италии на фоне пандемии коронавируса.
3. Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала очередной видеоролик. В нём она станцевала под песню российской группы Little Big и села на шпагат.
4. Финансовые потери, причинённые «Ювентусу» в связи с пандемией коронавируса, могут заставить руководство туринского клуба продать нападающего Криштиану Роналду.
5. «Бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле». Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
6. Амстердамский «Аякс» расторг соглашение с полузащитником Абдельхаком Нури, перенёсшим сердечный приступ в 2017 году и с тех пор не выходившим на поле.
7. Опубликованы фотографии домашнего и гостевого комплектов игровой формы cборной России на сезон-2020/2021.
8. «Луч» прекратит выступления в Футбольной национальной лиге и будет играть в 3-м дивизоне. За клуб будут играть только местные воспитанники.
9. В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки (31 марта) на 500 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 2337 человек, из которых выздоровел 121. Зафиксировано ещё восемь летальных исходов. За всё время скончалось 17 человек.
- 1 апреля 2020
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:58
-
07:33
-
06:53
-
06:18
-
05:56
-
05:41
-
04:52
-
04:20
-
03:36
-
03:10
-
02:48
-
02:22
-
01:54
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:25
- 31 марта 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
22:59
-
22:32
-
22:12
-
22:05
-
21:51
-
21:47
-
21:28
-
21:14
-
21:12