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Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере

Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о лучших тренерах в своей карьере.

«Я тренировался под руководством лучших в мире, так что не могу жаловаться. Назвать двух лучших? Арсен Венгер и Жозе Моуринью», — приводит слова 32-летнего футболиста Goal.

Фабрегас работал с Венгером в лондонском «Арсенале». Испанец выступал за «канониров» с 2003 по 2011 год. Моуринью тренировал Сеска в «Челси», который приобрёл его в 2014 году.

В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в 18 матчах французской Лиги 1. Хавбек записал в свой актив 3 результативные передачи. В Кубке Франции и Кубке французской лиги Сеск провёл по 2 встречи.

Ранее Моуринью поработал волонтёром в лондонском бюро «Энфилд». Португальский специалист доставил предметы первой необходимости пожилым людям.

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