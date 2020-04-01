Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о лучших тренерах в своей карьере.
«Я тренировался под руководством лучших в мире, так что не могу жаловаться. Назвать двух лучших? Арсен Венгер и Жозе Моуринью», — приводит слова 32-летнего футболиста Goal.
Фабрегас работал с Венгером в лондонском «Арсенале». Испанец выступал за «канониров» с 2003 по 2011 год. Моуринью тренировал Сеска в «Челси», который приобрёл его в 2014 году.
В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в 18 матчах французской Лиги 1. Хавбек записал в свой актив 3 результативные передачи. В Кубке Франции и Кубке французской лиги Сеск провёл по 2 встречи.
Ранее Моуринью поработал волонтёром в лондонском бюро «Энфилд». Португальский специалист доставил предметы первой необходимости пожилым людям.
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