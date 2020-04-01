Жена Зе Луиша показала новое упражнение с туалетной бумагой

Алеся, жена нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлению за московский «Спартак», в своём «инстаграме» показала новое упражнение.
На видео девушка, расставив на полу рулоны туалетной бумаги, касается их носком ноги.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее среди футболистов популярность набрал челлендж с туалетной бумагой, который заключался в чеканке рулона и должен был призывать людей оставаться дома в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Еврокубковые матчи были перенесены на неопределённый срок.
- 1 апреля 2020
-
10:00
-
09:56
-
09:54
-
09:51
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:58
-
07:33
-
06:53
-
06:18
-
05:56
-
05:41
-
04:52
-
04:20
-
03:36
-
03:10
-
02:48
-
02:22
-
01:54
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:25
- 31 марта 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:02