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Жена Зе Луиша показала новое упражнение с туалетной бумагой

Жена Зе Луиша показала новое упражнение с туалетной бумагой
Футбол / Прочие турниры 0

Алеся, жена нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлению за московский «Спартак», в своём «инстаграме» показала новое упражнение.

На видео девушка, расставив на полу рулоны туалетной бумаги, касается их носком ноги.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее среди футболистов популярность набрал челлендж с туалетной бумагой, который заключался в чеканке рулона и должен был призывать людей оставаться дома в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Еврокубковые матчи были перенесены на неопределённый срок.

Зе Луиш поддержал челлендж и переоделся в женщину
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