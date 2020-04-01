Жена Зе Луиша показала новое упражнение с туалетной бумагой

Алеся, жена нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлению за московский «Спартак», в своём «инстаграме» показала новое упражнение.



На видео девушка, расставив на полу рулоны туалетной бумаги, касается их носком ноги.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее среди футболистов популярность набрал челлендж с туалетной бумагой, который заключался в чеканке рулона и должен был призывать людей оставаться дома в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.



В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Еврокубковые матчи были перенесены на неопределённый срок.