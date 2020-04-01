Футбол сегодня: в Никарагуа сыграют молодёжки клубов «Реал Мадрис» и «Хувентус»

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 1 апреля, состоится несколько матчей.



Все три встречи пройдут в первенстве Никарагуа среди команд U20. В 21:30 мск прозвучит стартовый свисток в матчах «Депортиво Лас-Сабанас» – «Реал Мадрис» и «Чинандега» – «Хувентус Манагуа». Завершит игровой день встреча «Окоталя» с «Халапой».



Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 30 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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