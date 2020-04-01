«Осознаём, что нам кто-то врёт». Фанаты белорусского клуба призвали не посещать матчи

Болельщики белорусского клуба «Неман» выступили с заявлением в связи с продолжением чемпионата страны, несмотря на пандемию коронавируса.



«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаём, что нам «кто-то врёт», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаём посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких.



Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всём мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» — приводит заявление фанатов Tut.

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