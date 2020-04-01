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Ерёменко признан лучшим игроком «Ростова» в феврале и марте

Ерёменко признан лучшим игроком «Ростова» в феврале и марте
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко был признан лучшим футболистом команды по итогам двух минувших месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании среди болельщиков Ерёменко набрал 24 процента голосов и обошёл хавбеков Ивелина Попова (17,8) и Хорена Байрамяна (17).

Для Романа эта награда стала второй в нынешнем сезоне. Аналогичный приз он получил по итогам октября прошлого года.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги наряду с практически всеми национальными чемпионатами в мире был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. После 22 туров «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, на 3 очка отставая от зоны Лиги чемпионов.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020

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