Жиру ответил Бензема, который сравнил его с картингом, а себя — с Формулой-1
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру прокомментировал слова форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, который, отвечая на вопрос о сравнении с бывшим партнёром по национальной команде Франции, сказал: «Не путайте Формулу-1 с картингом».
«Люди говорят, что нельзя сравнивать болид Формулы-1 с картом. Единственное, что могу сказать по этому поводу, это то, что я чемпион мира. Довольно неплохо для карта», — приводит слова Жиру BeSoccer со ссылкой на BeFoot.
С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина — причастность футболиста к шантажу полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео. Жиру стал чемпионом мира в 2018 году.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Бензема — о словах про Жиру: если сравнить меня с Роналдо, то он Формула-1, а я картинг
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