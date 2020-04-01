«Такое решение — это слишком». Наставник «Луча» не верит, что команда доиграет этот сезон

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков поделился мнением о решении властей прекратить финансирование клуба начиная со следующего сезона.
«Такое решение – это слишком. Другие же клубы не снимаются. Завтра будет встреча, где нам всё расскажут, так что комментировать особо не могу – сложно сказать что-то конкретное. Сейчас я понял, что это решение губернатора, он регулирует эти моменты. Коронавирус – это повод, основная причина – нет стабильного финансирования.
Этот сезон мы вряд ли доиграем – каким образом мы можем это сделать? У 90% игроков контракты заканчиваются в середине или в конце мая. Даже если мы возобновим чемпионат, что не факт, нужно продлевать контракты с игроками. А на это денег, как я понял, давать не собираются. Команда доигрывала сезон на деньги из областного бюджета, которого, наверное, уже не будет. Но критичных выводов я бы пока не делал, руководство объяснит все вопросы по зарплате, тогда понимание будет», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 1 апреля 2020
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