«Динамо»: рассматриваем возможность аренды 5 футболистов в Беларусь

Московское «Динамо» представило первоапрельскую шутку, в которой говорится, что группа игроков команды может на правах аренды перейти в минское «Динамо».
«Московское «Динамо» изучает поступившее предложение от руководства минского «Динамо» рассмотреть возможность аренды пяти футболистов основного состава бело-голубых до момента возобновления матчей российского чемпионата.
В стартовавшем недавно чемпионате Беларуси одноклубники из Минска неудачно провели первые два тура и сейчас рассматривают варианты экстренного временного усиления состава.
Руководство ФК «Динамо-Москва» вступило в переговоры с футболистами и их агентами, а также занимается экспертизой правовых и финансовых аспектов возможной беспрецедентной сделки. Одновременно ведутся консультации и переговоры с РФС и РПЛ, так как трансферное окно на данный момент закрыто.
В случае, если все необходимые согласования будут получены, а здоровью футболистов гарантированно ничто не будет угрожать, сразу после завершения карантина, на период до начала рестарта российского чемпионата московские динамовцы усилят минских одноклубников», — говорится в сообщении бело-голубых в «Инстаграме».
- 1 апреля 2020
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