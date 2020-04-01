«Динамо»: рассматриваем возможность аренды 5 футболистов в Беларусь

Московское «Динамо» представило первоапрельскую шутку, в которой говорится, что группа игроков команды может на правах аренды перейти в минское «Динамо».

«Московское «Динамо» изучает поступившее предложение от руководства минского «Динамо» рассмотреть возможность аренды пяти футболистов основного состава бело-голубых до момента возобновления матчей российского чемпионата.

В стартовавшем недавно чемпионате Беларуси одноклубники из Минска неудачно провели первые два тура и сейчас рассматривают варианты экстренного временного усиления состава.

Руководство ФК «Динамо-Москва» вступило в переговоры с футболистами и их агентами, а также занимается экспертизой правовых и финансовых аспектов возможной беспрецедентной сделки. Одновременно ведутся консультации и переговоры с РФС и РПЛ, так как трансферное окно на данный момент закрыто.

В случае, если все необходимые согласования будут получены, а здоровью футболистов гарантированно ничто не будет угрожать, сразу после завершения карантина, на период до начала рестарта российского чемпионата московские динамовцы усилят минских одноклубников», — говорится в сообщении бело-голубых в «Инстаграме».