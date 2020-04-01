«Вооружены и очень опасны». Дзюба с детьми устроил дома военный лагерь
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» показал, как играет с детьми.
На видео 31-летний футболист устроил в одной из комнат военный лагерь с игрушечным оружием. Пост Артём сопроводил следующей подписью: «Мы вооружены и очень опасны».
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок, а Евро-2020, которое должно было пройти этим летом, состоится в 2021 году.
Ранее Дзюба опубликовал шутливое видео на тему пандемии коронавируса.
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