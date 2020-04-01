В. Игнатьев включил себя, И. Денисова и Смолова в команду своей мечты

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб.

Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»).

Защитники: Виталий Денисов («Ротор»), Ян Дюрица («Дукла»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Владислав Игнатьев («Локомотив»).

Полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Игорь Денисов (завершил карьеру), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Жоаозиньо (московское «Динамо»).

Нападающие: Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Фёдор Смолов («Сельта»).

«Я думаю, команда классно смотрелось бы в чемпионате Франции, потому что там можно хорошо проводить время после футбола. Очень много развлечений и море есть. Наша команда там бы с удовольствием играла», — прокомментировал свой выбор Игнатьев.

Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.